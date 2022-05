In Memoriam Ain Heinaru

Tundis tarku baktereid

Eestisse tagasi tulles jätkas Ain Heinaru välismaal alustatud uuringutega, pannes aluse biodegradatiivsete plasmiidide uurimise suunale. Ta keskendus põlevkivitööstuse fenoolsete ühendite biolagundamisele ja Läänemere mikroobikoosluste uurimisele. Neist uuringutest on Tartus välja kasvanud sama valdkonnaga tegelev uus teadlaste põlvkond. Ain Heinaru initsiatiivil on loodud ka Keskkonna- ja laboratoorsete mikroobitüvede teaduskollektsioon, akronüümiga CELMS (Collection of Environmental and Laboratory Microbial Strains), kus sisalduvad mikroobitüved on isoleeritud peamiselt Eesti erinevate saastunud piirkondade vee- ja pinnaseproovidest ning Läänemere erinevate piirkondade mikrobioota proovidest. Alates 1992. aastast töötas Ain Heinaru Tartu ülikoolis geneetika professorina kuni emeriteerumiseni aastal 2020. Ta luges elu jooksul palju erinevaid geneetikaalaseid kursusi.