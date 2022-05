Kobras käib Kaarsilla juures maiustamas

Kaarsilla juurest Kalevipoja suunas jalutajad on märganud Emajões vee piiril jämedat, ilmselt kopra näritud kaldapaju. Mõni suutäis veel, ja puu kukub jõkke. Miks tegutseb kobras kesklinnas? Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles, et loom loodab saada suupoolist. «Paju on talle selles kohas suupärane,» lisas ta.