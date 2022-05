Ehitusmaterjalide hinnad tõusevad ja tarneajad pikenevad iga päevaga

Veel aasta alguses oli Euroopa suurim metalliga varustaja Venemaa, ent idanaabrile kehtestatud sanktsioonide tõttu on ehituspoodides materjalide hinnad aina kasvanud, valik aga kahanenud. Tartumaal tegutseva ettevõtte OÜ PVH Ehitus juht Reio Treier pidas peamiseks põhjuseks just sõjast tingitud tarneraskusi tootjamaades. «Hinnad on keskmiselt kasvanud 25–30 protsenti. Kõik metalliga seotu, näiteks plekk, on teinud suurima hüppe, aga muugi on järjest kallim,» kostis Treier.