Vambola Paavo: nii nad välja suretavad…

Olid ajad, kui Tartu kesklinnas käis vilgas elu. Veel paarkümmend aastat tagasi asusid siin mitmed poed, kuhu oli asja kohalikul ja oli asja turistil. Tasapisi tekkisid uued söögikohad, rahvas liikus. Raekoja plats peibutas suviti vabaõhulavastustega. Nüüdseks on see minevik. Kesklinn on pea välja surnud ja see kurvastab. Võib ju Raekoja platsile kirevaid lillekompositsioone ja -ampleid üles panna, aga see üksi ei peibuta. Pole sädet, mis tõmbab.