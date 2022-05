Peeter Kiuru: umbusaldusavalduses esitatud süüdistustel puudub alus

Avalduses mainitud majanduskoosolekutel ei olnud tellitud toitlustust, küll aga pakuti Kallaste hostelis kohvi, pirukaid ja vastlakukleid. Samuti pakuti Samovarimajas teed, küpsiseid ja keedetud suhkrut. Koosolekute pidamisel on üldjuhul tavaline, et pakutakse kohvi, pirukaid ja küpsiseid. Selliseid kohvilaudu ei saa kuidagi nimetada toitlustuse pakkumiseks. Kuna minu töö on seotud valla majandusosakonnaga, siis on loomulik, et mind kaasatakse komisjoni koosolekutele. Koosolekute pidamise kohad leppisin kokku komisjoni esimehe palvel. Komisjonil on eesmärk pidada oma koosolekuid valla eri piirkondades, eesmärgiga külastada kohalikke ettevõtjaid ja asutusi.