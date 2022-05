Meediadisain ei toimi ilma joonistamise ja graafikata

Siinsete ridade praegune lugeja on suurema tõenäosusega arvutis või telefonis. Teksti paberilt silmitsejad on jäänud vähemusse. Umbes samamoodi on disainimaailmas, kus tegevus käib põhiliselt arvutiekraanidel, kuid kõrgema kunstikooli Pallas meediadisaini osakond on sellest hoolimata teinud näituse töödest, mis on joonistatud ja trükitud paberile.