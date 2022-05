Jõgeva rahvas jõi uue joogiautomaadi esimese päevaga tühjaks

Masinast on võimalik müntidega või kaardimaksega tasudes valida mitme erineva kohvijoogi vahel. Sellele lisaks võib masinast tellida ka kakaod või mustikakisselli. Väike topsitäis valitud rüübet maksab 1 euro ja 20 senti. Suurema topsitäie eest tuleb välja käia 1 euro ja 60 senti.

Jõgeva valla avalike suhete spetsialist Marge Tasur vahendas, et vald lasi kohviautomaadi paigaldada, et pakkuda inimestele midagi uut ja põnevat ja et inimestel oleks rohkem põhjust keskväljakule tulla, ilusat ilma nautida ning kohvi juua.