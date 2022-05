Palal ja Alatskivil sagenesid sissemurdmised kõrvalhoonetesse

Tartumaa piirkonnapolitseinik Kaupo Sireli sõnul Peipsiääre vallas praegu mingist varguslainest rääkida ei saa. «Küll on olnud viimase kuu jooksul ses piirkonnas paar üksikut juhtumit, kus on sisse murtud kõrvalhoonetesse ja seal sees käidud. Meile teadaolevalt hoonestest midagi kaasa viidud ei ole,» märkis piirkonnapolitseinik.

Ta lisas, et kogukonnaga suheldes on neile antud juhtnööre oma vara kaitseks. «Oleme rääkinud, et uksed ja aknad peavad oleks kindlalt kinni ja seda nii eluruumide kui ka kõrvalhoonete puhul. Hinnaline vara tuleks kõrvaliste pilkude eest ära panna ja sedagi kindla ukse ja luku taha. Võimaluse piires võiks kaaluda oma õuele kaamerasilma paigaldamist ning kahjuks ei tule ka head ja usalduslikud suhted naabritega, kes saaks äraolekul kõrvalmajalgi pilku peal hoida. Kahtlast liikumist või inimest märgates, tuleb sellest politseile teada anda,» lisas Sirel.