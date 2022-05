Tagasivaade: enam kui sada lumist päeva, hirmsast libedusest rääkimata

Nüüd on siis lume ja talvega lõpp, nentis naabrimees, kui jüripäeval tõusis õhusoe üle 16 kraadi, ja läks rehve vahetama. Kuid viimased arengud atmosfääris näitavad, et see järeldus võis siiski pisut ennatlik olla. Seega on veel küll põhjust rääkida nii lumest kui ka talvest.