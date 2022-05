Autovabaduse puiestee hakkab igal nädalavahetusel kolima

Tänavune autovabaduse puiestee tuleb mitmeski mõttes eriliselt. Esiteks hõlmab see Riia tänaval ja Vabaduse puiesteel ühe sõiduraja rattateeks muutmist, teiseks oluliseks muudatuseks on asjaolu, et Vabaduse puiestee on suurema osa ajast autoliiklusele avatud. Erandiks on vaid nädalavahetused ja üks pikem, pooleteise nädala pikkune periood.