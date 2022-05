Tehnikud putitavad sõjapõgenike aitamiseks telefone ja arvuteid

Vabatahtliku IT-spetsialisti Marti Narõškini sõnul on vana tehnikat annetanud paljud inimesed, mõni ettevõte on aga toonud lausa virna sülearvuteid.

Arvutispetsialist Marti Narõškin on koos vabatahtlike tehnikahuvilistega võtnud oma südameasjaks katkiste arvutite ja nutiseadmete korda tegemise, et anda need siia saabunud sõjapõgenikele.