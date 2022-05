Natalja ja Leonid istusid keldris, pommirünnakute vahel tegid aias peenraid

Natalja ja Leonid on pärit Donetski oblastist Zakitne külast, mis asub üsna Donetski ja Luganski oblasti piiri lähedal. Natalja on matemaatikaõpetaja. Leonidil eemaldati enne sõda üks kops. Mõlemad vaatavad vana kaarti, mille keskpunktis on Zakitne. Neil on seal talu, väike aed, ka peavad nad seal küülikuid ja parte. Jõgi ja männimets on lähedal. Võiks mõelda, et pole teha muud kui käia kalal ja oodata suve, et minna marjule ja seenile.

Külad Donetski oblastis, kõik mürsurünnakute all. Foto: Inna Šulženko

Aga ei saa. ON sõda, ja Natalja ja Leonid olid sunnitud oma kodu maha jätma.

Kui Natalja seda meenutab, siis pääsevad ta emotsioonid otsekui paisu tagant välja. Et kui hirmus see oli! Kuidas nad istusid keldris ning pommirünnakute vahepeal kaevasid maad ja tegid peenraid. Kuidas vahepeal läks olukord sedavõrd talumatuks, et nad sõitsid sugulaste juurde naaberkülla Siverskisse, mis asub 8 kilomeetrit eemal. Aga sealgi ei olnud olukord parem. Siis võtsid nad ette teekonna Dniprosse, mis ei olnud lihtne. Ja kuigi nende plaan on käia ära Lääne-Ukrainas, mõtlevad nad kogu aeg oma köögiviljaaia peale ja usuvad, et on varsti Zakitnes tagasi.

Nii silmitsevadki Natalja ja Leonid vanu lagunenud kaarte ja räägivad praegustest sündmustest, meenutavad vanu aegu ning usuvad paremasse tulevikku.

Kui Inna Šulženko neist jutustab, kerkib ta silme ette terve vanemate inimeste põlvkond, kel uut kodu ja uut peavarju leida ei ole lihtne, sest neil ei ole enam noorust.

Inna mäletab ka, kui hästi mängis Leonid akordioni ja kuidas ta laulis. Laulda Leonid aga pärast kopsuoperatsiooni enam ei saa.

Vanade kõrval on noored

Kodudest ilma jäänud lapsed Dnipros suudavad olla rõõmsad kõigest hoolimata. Eriti, kui leidub täiskasvanuid, kel on aega koos lastega midagi põnevat ette võtta ja kui leidub ka maitsvat suupistet. Foto: Inna Šulženko

Inna Šulženko ise jätkab Dnipros tööd aga lastega, kes samuti on oma kodudest lahkunud. Lastega on kõik teistmoodi, räägib ta. Hoolimata kohutavatest sündmustest, mis nad üle on pidanud elama, suudavad nad olla täis positiivsust ja rõõmu.

Vanemad lapsed püüavad teha neidsamu asju, mida nad koduski tegid. Üks Inna rühma poistest näiteks tegeles metsas orienteerumisega, teisisõnu metsatursmiga, mis nõuab kaartide lugemise oskust ja võõral maastikul keerukate ülesannete lahendamist.

Miks ei võiks kõikide laste lapsepõlv möödudua rahu ajal, küsib Inna.

Kuidas teha kassi? Foto: Inna Šulženko

1. mail hävis viljaladu

Rindeteadetest saab lisada, et Venemaa raketirünnak tabas eile Dnipropetrovski oblastis põllumajanduse elevaatorit ja hävitas viljalao. Piirkonna kuberner Valentõn Reznitšenko kirjutas Telegramis: «Vaenlane tulistas Sõnelnõkove rajoonis küla. Erahoov sai kannatada ja üks naine vigastada.» Seda vahendas Ukrinform.