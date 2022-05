Täna on viimane päev esitada kaasava eelarve ideid

Kaasava eelarve objekt peab olema Tartu linnaga seotud investeering maksumusega kuni 100 000 eurot. See on Tartu linnaga seotud avalikes huvides rajatav objekt, mis peab olema igaühele enamuse ajast tasuta kasutatav või väärindama linnaruumi ning sellest ei tohi tekkida olulisi kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. 2023. aastal viiakse ellu vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Ideid saab esitada aadressil www.tartu.ee/kaasaveelarve.



Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust valdkondade eksperdid. Seejärel toimuvad ideede avalikud arutelud, kus selgub, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.



Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede autoritelt kaasalöömist oma idee tutvustamisel.



Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu kümnendat korda. Praeguseks on kaasava eelarve toel ellu viidud või sel aastal tegemisel kuusteist ideed.



Valminud on Laia tänava Kultuurikvartalisse esitlustehnika hankimine, kõnniteede äärekivide madaldamine ülekäigukohtadel, Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, Arena Tartu eskiisprojekti koostamine, Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine, Aparaaditehase taskupargi loomine, liikumisradade rajamine Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis, liikuma kutsuva kooliõue rajamine Mart Reiniku kooli juurde, Tartu Kesklinna Kooli õueala korrastamine, Annelinna spordiväljaku renoveerimine, Soola tänavale rattatee ehitamine, Tartu Katoliku Kooli õueala korrastamine.



Sel aastal on lõpetamisel 2020. aastal toimunud hääletuse võitnud Raadi rohelise jalgpallipargi tribüünihoone ehitus ja liikuma kutsuva ala rajamine Veeriku kooli juurde. Eelmise aasta võiduideedena on tegemisel Sadamaraudtee ehitus ja Emajõe vabaujula korrastamine.