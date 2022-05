Kliinikumis kehtib tänasest roheline ohutase

Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktori dr Matti Maimetsa hinnangul on epidemioloogiline olukord rohelise ohutaseme kehtestamiseks lubav. «Jälgime jätkuvalt olukorda nii Eesti kui maailmas igapäevaselt ning loodame, et sel korral kehtib piirangutevaba periood pikemaajaliselt võrreldes eelmiste aastatega,» lausus dr Maimets.

Kliinikumi ravijuhi dr Andres Kotsari sõnul on viimastel nädalatel olnud covid-19 patsientide arv stabiilne. «Erinevates osakondades on viibinud keskmiselt 20 covid-19 tõttu isolatsiooni vajavat patsienti ning keskmiselt hospitaliseeritakse meie haiglasse 1–2 covid-19 diagnoosiga patsienti päevas. Nende seas on nii neid, kes vajavad haiglaravi covid-19 tõttu kui ka neid, kel covid-19 esineb kaasuvana, ent kes vajavad haiglaravi muu põhihaiguse tõttu,» rääkis dr Kotsar.

Roheline covid-19 ohutase annab juhised töötajatele, patsientidele ja ka üliõpilastele. «covid-19 nakatumine ja haigestumine on küll languses, ent pandeemia on toonud mitmed ettevaatusabinõud, mis meiega ka edaspidi jäävad – näiteks käte antiseptika ning kirurgilise maski kandmine lähikontaktis,» ütles dr Maimets. Nii tuleb ka rohelise ohutaseme juures tervishoiutöötajatel ja tudengitel lähikontaktis patsientidega kanda kirurgilist maski. Ühistes ruumides ning kontaktis teiste töötajatega on maskikandmine vabatahtlik. Patsientidel ei ole enam vajalik ambulatoorsetele vastuvõttudele, päevaravile ning haiglaravile tulles maski kanda, küll aga palutakse seda teha lähikontaktis tervishoiutöötajaga. Rohelise ohutaseme juures ei ole vajalik enam ka sümptomiteta patsientide SARS-CoV-2 testimine ning ühtlasi on lubatud saatjad ja patsientide külastamine. «Külastamisel palume jälgida osakonna töökorraldust ning kindlasti palume nii saatjatel kui ka külastajatel haigussümptomitega haiglasse mitte tulla – selleks, et kaitsta haiglaravil viibivate patsientide tervist,» ütles dr Andres Kotsar. Ta lisab, et ka õppetöö saab jätkuda piiranguteta ning üliõpilastel palutakse sarnaselt kliinikumi töötajatega järgida kolme doosiga vaktsineerituse tungivat soovitust.