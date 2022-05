Süku kavandajatel pole sundi Kauba tänavaga arvestada

Kuid selgub, nagu ajaloolane Andres-Teet Merisalu ehmatusega avastas, et Tartu muinsuskaitse komisjonis on sellest nõudest saanud vaid soovitus.

«Kui tänavasihi taastamine jääb ainult soovituseks, siis on suur oht, et see jääb teostamata,» kirjutab Merisalu tänase lehe arvamusküljel.