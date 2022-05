Perefirma kasvatab visalt lõikelilli, ainsana Eestis ka «pirtsakaid tüdrukuid»

Lillekasvatajaid on aiandi peremehe lähedaste hulgas teisigi, Arvet Mäesalu ema Tiina Mäesalu kasvatab potililli Varal asuvates kasvuhoonetes. Kahes kohas töötav pereettevõte koondub OÜ​ Leviisia Lilled nime alla.

Neljandat aastat lilli kasvatav Mäesalu on selle ajaga õppinud omajagu, aga palju tööd on ka aia taha läinud. Nimelt ei õpeta Eestis mitte keegi, kuidas lõikelilli kasvatada, ja pole ka kelleltki õppida, sest kasvatajaid siin pea polegi. Mäesalu märkis, et lisaks neile kasvatab Eestis suuremas valikus lõikelilli vaid üks talu Harjumaal.