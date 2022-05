Peipsiääre valla meenetel ilutsevad kihelkonna värvid ja Juhan Liivi luule

Esindus- ja kinkemeene kategooria võitis Riine Latserus, kes valmistas kolme eri mustriga torusallid. Villased sallid on tehtud täielikult taaskasutatavast materjalist ning neis on kasutatud sealsete Kodavere ja Maarja-Magdaleena kihelkondade rahvarõivaste värve ja motiive. Torusalli valmistajalt tellib vallavalitsus 300 euro eest salle.

Turismimeene kategooria võitis Anneli Hilpus nahast järjehoidjaga, mis kannab nime «Loe mulle». Käsitsi õmmeldud järjehoidjad on inspireeritud Juhan Liivi loomingust. Kasutatud on taimpark- ja kroomparknaha jääke ning magneteid. Järjehoidjale on trükitud fragment Juhan Liivi luuletusest ja pakendikarpi on lisatud luuletus ise. Preemiaks tellib vald 300 euro väärtuses järjehoidjaid.