Keskerakonna Tartumaa piirkonda hakkab juhtima Igor Gräzin

Seni Keskerakonna Tartumaa piirkonda juhtinud Marika Tuus-Laul selgitas, et otsustas juba mõni aeg tagasi, et ei kandideeri tuleval aastal parlamendivalimistel. «Pidasin oma kohuseks tagada Tartumaa piirkonnale tugeva ja aktiivse liidri näol järjepidevus ning usaldan piirkonna esimehe ülesanded Igor Gräzinile rahuliku südamega,» lausus kaks kümnendit riigikogu liikmena valijaid esindanud Marika Tuus-Laul. «Igor Gräzin on korduvalt Tartumaal riigikogusse kandideerinud ning tunneb piirkonda läbi ja lõhki. Varasemalt oleme olnud suured konkurendid, nüüd on mul aga hea meel temaga koostööd teha,»lisas Tuus-Laul.