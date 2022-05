Poola lipu päeva jääb meenutama Poolast pärit remmelgas

Tartu ülikooli veebilehel on kirjas, et päeva tähistamisest võtab osa ka rektor Toomas Asser.

Eestis valiti lipupäeva pidustuste paigaks Tartu, sest see linn mängis olulist rolli Poola ajaloos alates 1582. aastast, mil see kuulus I Rzeczpospolita koosseisu. Tartu valge-punase lipu värvid andis 9. mail 1584 Tartule Poola kuningas Stephanus Bathory Poola lipu eeskujul.

Tartu lipp on kinnitatud riigikantselei sümboolikaosakonnas 20. mail 1992. Lipu aluseks on Poola valge-punane lipp, mille keskel asub Tartu linna vapi kujutis.

Poola lipu päeva pidustuste ajakavas on mitu üritust, sealhulgas kell 15 Bolesław Hryniewiecki puu istutamise tseremoonia botaanikaaias.

Tema mälestuseks istutatakse 2. mail, Poola lipu päeval Tartu ülikooli botaanikaaia saarele Poolast pärit rabe remmelgas (ajaloolise nimega Salix fragilis var. sphaerica Hryn.). Puu on soetatud perekond Grąbczewski puukoolist, mis teeb tihedat koostööd Varssavi ülikooli botaanikaaiaga. Istutatava puu valis välja sealse botaanikaaia juhataja professor Marcin Zych.

2. mail tähistatakse Poola lipu ja ka välispoolakate päeva. Pidustuste kavas on mitmesuguseid üritusi, mille eesmärk on rõhutada Poola ja Eesti tugevaid sidemeid, tutvustada Poola pärandit Tartus ja avaldada austust neile, kes on aidanud edendada Poola-Eesti suhteid, eriti kultuuri- ja teadusvaldkonnas.