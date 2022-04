Galerii ⟩ Kolkjas sattus ühele päevale avatud kalasadamate ja sibulatee kalapuhvetite päev

Oranžides vestides noorhärrad saalisid sadamahoone ja müügitelgi vahet ja täitsid lettidel kaste kalaga. Värsket kala oli varutud ligi 300 kilogrammi, suitsukala umbes sama palju. «Meil on piisav varu, loodame, et huvilisi jätkub,» sõnas Kolkja sadamas tegutsevas pereettevõttes AS Peipsi Kalamees töötav Daniil Filippov.