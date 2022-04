Linnakodanik Jaan Muna tähistab sünnipäeva Pauluse kirikus

Jaan Muna on Pauluse koguduse liige 1961. aastast. Koguduse ajalehes Pauluse Kiri nr 80 (oktoober 2018) ilmus Kristjan Luhametsa intervjuu Jaan Munaga. Viimasele küsimusele «Milline on sinu lemmikkirjakoht?» kõlab selline vastus: «Meie isa palves on: «Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.» Just! Nõnda ka maa peal – seda oleks ammu juba vaja!»