Raamatupood pakub teoseid tantsu või luuletuse eest

Fahrenheit 451º raamatutuba annab igale soovijale luuletuse, pildi või muu loomingu eest vastutasuks ühe raamatu. Tuleb minna vaid raamatutuppa ning jätta sinna oma luuletus või kunstiteos. Lubatud on esitada kasvõi tantsukava, mille vastu saab endale sobiva raamatu lunastada.



«Täna anname luuletuse, laulu, tantsu, või ükskõik mille eest vastu ühe raamatu, mille saab ise valida. Kes soovib siiski raha eest raamatut, siis need maksavad täna kõik ühe euro,» tutvustas kaupluse vabatahtlik müüja Sarah Tali. Tavaliselt on ühe raamatu hinnaks kolm eurot.



Esimestel minutitel raamatupoes veel kedagi luuletamas ja tantsimas polnud näha, ent oma loomingut saab köidete vastu vahetada õhtul kella kuueni. «Enamasti on nii, et kui saame päevas kümme raamatut müüdud, siis võib seda juba päris heaks päevaks pidada. Sügisel, kui ilmad juba kõledamateks muutuvad, käiakse siin rohkem,» teadis müüja rääkida.