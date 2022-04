Tudengid, Genka ja Orelipoiss vallutavad volbriööl Kaarsilla

Kontserdi peakorraldaja Sandra Kadasaun rääkis, et üritusest on oodata nii salapära kui üllatusi. «Meie eesmärgiks on korraldada üritus, mis pakuks inimestele võimaluse kogeda volbriööle omast müstilisust ja salapära eriti meeldejääval moel. Lisaks meeliülendavale kontserdile saab näha põlevat Emajõge ning midagi jääb ka üllatuseks,» sõnas ta.