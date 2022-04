Tartu võimlejad noppisid Eesti meistrivõistlustelt kõik esikohad

Meistriklassis tuli Eesti meistriks VK Rütmika rühm Siidisabad (36.916 punkti), kes võistlesid esimest aastat meistriklassis ja on nüüdsest kokkuvõttes seitsmekordsed Eesti meistrid.

Meistriklassi triumfi tuli küll kaua oodata, kuid seda rõõmustavam võit oli. «Jõudsime ära oodata meistriklassi meistritiitli. See on säravaim tiitel Eestis, mida iga võimleja ihkab,» rääkisid Maria Terep ja Elis Sarapuu, kes on Siidisabades võimelnud juba 11 aastat.