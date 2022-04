Kristo-Martti Audova: ettevaatust – kelmid ei löö risti ette isegi sõjaolukorra ees!

Alates Ukraina sõja algusest on politseile laekunud mitu teadet juhtumite kohta, kus noorem mees on käinud võõraste inimeste ukse taga ning pakkunud võimalust toetada rahaliselt Ukrainat. Sagedamini valivad sellised petturid võimalikuks toetajaks pensionäri.

Skeem ise on selline, et ukse taha tulnud mees pakub väljavalitud ohvrile võimaluse teha end Smart-ID kasutajaks, selle kaudu hakkaks inimese kontolt iga kuu laekuma 15–20 eurot Ukraina sõja toetuseks kelmi esitletud kontole.

Seejärel näitab kelm potentsiaalsele toetajale lehte inimeste nimedega, kes kõik on justkui andnud nõusoleku rahaülekandeks. Kirjeldatud lehte tutvustatakse ohvrile selleks, et tekitada usaldust ning näidata, et teisedki on juba annetanud.

Viimane teade sellisest sündmusest laekus Tartu politseile 19. aprillil, kui võimalik kelm Tartus Annelinna piirkonnas Lehe ja Ladva tänava majades inimeste uste taga käis. Praegu teadaolevalt keegi kelmi õnge ei ole läinud, küll aga soovitame kõigil, kes endale siiski Smart-ID konto kellegi mahitusel lõid, oma panga iseteeninduskeskkonnas sõlmitud lepingud ja otsekorraldused üle vaadata, välistamaks ohtu, et kontolt üks hetk päriselt soovimatuid summasid kuhugi liikuma hakkab.

Ka on soovitus neile, kes on oma autentimiskoode kellegi võõraga sel moel jaganud, need esimesel võimalusel ära muuta, enne kui keegi halbade kavatsustega inimene neid kuritarvitab.

Et aga mitte langeda kelmide ohvriks, on kõige parem nendega mitte vestlusse laskuda. Kui nad tulevad teie koduukse taha, ei tasu neid koju sisse lasta. Vastasel juhul võivad nad ka silma alla jäänud raha või mõne väärtusliku eseme märkamatult kaasa võtta.

Ka ei tohiks võõrastega jagada oma isiklikke andmeid, pangakoode või muid identifitseerimisandmeid.

Kui sellised inimesed teevad tüli ega taha lahkuda või on näha, et nad häirivad kedagi, peaks sellest teatama politseile telefonil 112. Võimaluse korral võiks edastada politseile ka tülitajate kirjelduse.

Kellel on üksinda elavaid pensionieas sugulasi, võiksid kindlasti ka neid hoiatada ringiliikuvate salakavalate kelmide eest.

Politsei kiiresti teavitamine võimalikest petturitest on väga tähtis, kuna sellisel juhul on politseil palju rohkem võimalusi kahtlasi isikuid kontrollida ning ka teisi võimalike ohtude eest hoiatada. Mida rohkem info ebaausate kavatsustega isikutest liigub ning mida vähem leidub inimesi, kes neile raha annavad, seda vähem on ka neil kelmidel endil huvi võõraid tülitada.

Kes aga soovib päriselt Ukrainat ja sealseid inimesi toetada, kartmata ise kelmide lõksu langeda, siis selleks on palju turvalisi võimalusi. Näiteks saab abistamiseks tarvilikku teavet MTÜst Eesti Pagulasabi või spetsiaalselt leheküljelt kriis.ee/aita-ukrainat.

Rahalisele toetamisele lisaks on palju võimalusi, kuidas Ukrainat praegu toetada: annetades, sõjapõgenikele töö- või elukohta pakkudes, ka ise vabatahtlikuna appi minnes.

Aitame abivajajat, ent ärme ise seejuures kelmide võrku lange!