Jens Raavik: oma rahvast hoolivas riigis peaks hambaravi saama tasuta

Pole mingi uudis, et hammaste tervis mõjutab inimese üldist enesetunnet ja korras «sahtliga» on elu tunduvalt muretum. Mingil põhjusel finantseerib enam-vähem kõiki muude haiguste ravi haigekassa, ent hammaste hooldamiseks pakub riik aastas vaid mõnikümmend eurot – kellele 40, kellele 85 eurot –, ja sedagi siis, kui oma raha juurde paned. Tõsi, laste hambaravi on tasuta ja mõnel juhul saavad ka täiskasvanud tasuta abi.