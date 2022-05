Politoloog Karmo Tüür: selle nimel, et riik saaks olla vägev, on venelane valmis elama sõna otseses mõttes peldikus

Politoloog Karmo Tüüri õllepoes Tartu Rüütli uulitsal käib elu nagu muiste: saabuvad uued kaubakastid ja valida võib sadade õllemarkide vahel – päris kõige puhul ei söanda ta öelda, et see on kindla peale minek, tuleb sisse ka laojääke. Kindla peale läheb ta aga hinnangutes Venemaale: selleks et impeeriumivaimust läbi imbunud riigist saaks Ukrainas peetava sõja järel normaalne koostööpartner, kulub põlvkond. Iseküsimus on, millal see ajamõõtmine algab.