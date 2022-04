REEDENE RÕÕM ⟩ Zooloog Aivo Tamm räägib lastele kiisudest ja kõhuussidest

Aivo Tamm, pälvisite ühena esimestest Gottfried Albrecht Germanni aumärgi. Mida see teile tähendab?

Presidendilt polnud ma veel siiani tunnustust saanud, aga muid tunnustusi on tulnud iga paari aasta tagant ridamisi. Muidugi väärib iga inimene oma töö eest kiitust ja see on oluline, kui keegi hästi tehtud tööd märkab, sest ise ei pruugita oma töö tähtsusest enam arugi saada.