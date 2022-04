KIRI: palve arendajatele

Tahan tänada projekteerijaid-kujundajaid, kelle nutikas värvilahendus jätab mulje, et raagus puude taga on roheline aas ja hõljuvad valged pilved. Ei mingit hinge rusuvat majakobakat. Imeline! Kui jätkuks arendajatel-ehitajatel, haljastajatel jne mõistust Annemõisa pärnaallee «igavesest ajast igavesti» rahule jätta, oleksin veelgi rõõmsam. Sealsamas pärnade all asub ka väike kelgumägi. Ju on see tekkinud kunagise ehitusjäätmete hunniku kohale. Lastele igatahes sobib, mida oli ka tänavuse lumetalve ajal näha. Sinna on kasvanud toredad männid.