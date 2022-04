Tartu ülikooli Delta keskuses saab nüüd oma vana nutiseadme Ukraina sõjapõgenikele annetada

«Tartusse saabunud Ukraina kogukonnaga sotsiaalmeedias suheldes nägime, et neil on tohutu puudus IT vahenditest - lapsed soovivad kooliteed jätkata, inimesed tööd teha, isegi kodumaale jäänud lähedastega ühenduse hoidmiseks on vaja mingisugust telefoni,» selgitas algatuse üks eestvedajatest Marti Naroškin.