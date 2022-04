Tartu valiti saja kliimaneutraalseks pürgiva Euroopa linna sekka

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on saja kliimaneutraalse näidislinna hulka pääsemine suur tunnustus Tartule senise töö ja saavutuste eest. Veel olulisem on tema sõnutsi, et missioon on suur väljavaade Tartule ja Eestile, siinsetele teadusasutustele ja ettevõtetele.