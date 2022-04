Vald ehitab Tõrvandi lastele lõpuks oma kooli

Uue koolimaja projekt saab peagi paberile ning ehitus peaks algama sügisel. Kambja abivallavanem Alar Arukuusk ei tea veel, kui kalliks võiks ehitus minna. «Ka projekteerija ei oska prognooshinda öelda,» lausus ta ning lisas, et vallal mingid kalkulatsioonid on, aga neid ta välja ei ütle. «Kõik on praegu nii suures muutumises,» sõnas ta.