MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: umbluujutud kasvatasid koroonasurmade arvu – seni 2533

Pandeemia ajal on Eestis surnud 2533 koroonasse haigestunud inimest, mis on 0,4 protsenti kõigist tuvastatud nakatunutest. Soomes on surnud 3638 koroonaviirusega inimest, Lätis 5744. Pandeemia tekitas liigsuremust kogu maailmas, välja arvatud mõned erandlikud riigid. Hoolimata siinseist suhteliselt leebeist piiranguist on Eesti Covid-19 liigsuremuselt maailmas keskmiste hulgas: Ida-Euroopa riikidest paremate seas, siiski tagapool Põhjamaadest. Ja ometi on Eestil läinud paremini kui paljudel kõrgelt arenenud suurtel riikidel.