Waldorfi kool korraldab laada, et aidata sõsarkooli Dnipros

Umbes kaks kuud tagasi, kui Venemaa invasioon Ukrainasse oli alanud, kirjutas Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi liige Mati Valgepea Dniprosse kirja, milles küsis, kuidas neil seal läheb. Ta tunneb Dnipro Waldorfi kooli õpetajat Julia Kolinitšenkot, kuna on temaga kokku puutunud Steineri-Waldorfi hariduse Euroopa nõukogus koostööd tehes. Julia Kolinitšenko vastas, et pole viga, esialgu saavad nad hakkama.

Kõik muutus ruttu

Kolme nädala pärast tuli uus kiri, milles kirjeldati, kuidas sõda on Dnipro Waldorfi kooli elu lühikese ajaga pea peale pööranud.

Paljud lapsed ja täiskasvanud on olnud sunnitud oma elukohast lahkuma. Pea pooled piirkonna inimestest on tööst ja teenistusest ilma jäänud. Paljudest lapsevanematest on saanud vabatahtlikud, kes abistavad kaitseväge ja sisepõgenikke. Mitmed õpetajad elavad kodunt kaugel üüritud ruumides kas Lääne-Ukrainas või mujal. Kogu õppetöö tehakse distantsilt.

Kool ise püüab abistada ja toetada üksikvanemaid ning suuri peresid, kel on sissetulek kadunud. Õppemaksu enam küsida ei saa, aga kooli toimimiseks ja õpetajaile palga maksmiseks on raha vaja. Just rahast oleks neile kõige rohkem abi, kirjutas Julia Kolinitšenko.

Mati Valgepea ei oodanud päevagi. Saatis üleskutse kooliperele – annetame?! Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatus ja Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajate kolleegium kiitsid mõtte heaks ning kõikides klassides leidus lapsevanemaid, kel leidus seda raha. Dniprosse läks 8500 eurot.

«Lihtsalt aitäh öelda teile oleks otsekui mitte midagi teha ja mitte midagi öelda. Seepärast kummardame maani! Ja palvetame, et saabuks rahu, ja palvetame ka teie eest,» seisis 19. aprillil Julia Kolinitšenkolt tulnud vastuses.

Sel laupäeval Tartu Waldorfgümnaasiumis korraldatav volbrilaat jätkab Dnipro heaks raha kogumist. Laat ei ole midagi uut, seda on koolis peetud varem advendiajal. Ainult koroonapiirangute tõttu jäi see kahel aastal vahele.

Aga sõda ei lõpe

Nõusoleku oma kaupa pakkuma tulla on andnud nii õpilased kui ka täiskasvanud, sealhulgas need, kes kooliga otseselt seotud ei ole. Kaubeldakse käsitöö, mahetoidu, istikute, seemnete, raamatute, taaskasutusse sobivate koolikaupade ning palju muuga.

Laadalt tasub soetada loteriipileteid, mida läheb müüki üle 700. Hinnalisemad loteriivõidud on seotud elamustega ehk teatri- ja muuseumipiletite ning Emajõe paadisõitudega. Ühtegi tühja loosi ei ole.

Õpetaja Meelis Sügis arvab, et hoolega tuleb jälgida ka seda, et sõda ei tooks lastesse hirmu ja paanikat. Foto: Margus Ansu

Volbrilaada taga on kaheksandate klasside nädalaid kestnud organiseerimistöö. Lapsevanemad Merike Jürna ja Tiina Toomet, õpilased Katariina Männik ja Roosi Uusen, klassijuhtaja Meelis Sügis ja direktor Anne-Lii Kerge kinnitasid, et nad kõik tegutsevad suure innuga ja neile väga meeldib aidata.

Mati Valgepea, kes Dnipro Waldorfi kooli õpetaja Julia Kolinitšenkoga kirjavahetust peab, lisas, et sõda on hirmus asi, aga sõda on üks võimalus luua uusi ja tihedaid sidemeid.