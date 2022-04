Tartumaa inimesed pääsevad uude, kopsuvähi avastamise uuringusse. See võib päästa nii mõnegi elu!

Kopsuvähi sõeluuringu katseprojekti on Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis ette valmistanud juba pool aastat ning koostöös Tartu ja Tartumaa perearstikeskustega on patsiendid sellesse nüüd väga oodatud.

«Mul on hea meel, et Eesti Haigekassa on otsustanud ettevõtmist rahastada. See näitab, et haigekassa kopsuvähi sõeluuringu rakendamist tõepoolest toetab,» rääkis toraalkirurg Tanel Laisaar. «Samuti on võtmetähtsusega radioloogide töö, kuna neile langeb suur koormus kompuutertomograafiliste uuringute läbivaatamisel. Tartu ülikooli kliinikumi radioloogiakliinik on olnud väga oluline projekti osapool.»

Doktor Tanel Laisaar, milles kopsuvähi sõeluuringu juhtprojekt täpsemalt seisneb?

Eelmisel aastal tegi Tervise arengu instituut koostöös Tartu ülikooli ja ülikooli kliinikumiga juba ühe niisuguse uuringu, mis hindas kopsuvähi sõeluuringu teostatavust perearstikeskuste abil. Tulemuseks oli, et sõeluuring on täiesti elluviidav ja et see aitab avastada nii vähki kui ka muid terviseprobleeme.

Eelseisva katseuuringuga soovime testida senist läbiviimise metoodikat ning olulise teadusliku küsimusena võrrelda kaht erinevat võimalust patsientide kaasamiseks. Eesmärgiks on leida parim lahendus üleriigilise sõeluuringu juurutamisel.

Sarnaselt eelmise aasta teostatavuse uuringule hinnatakse nüüdki perearstide ja -õdede kaasabil patsiendi riske kopsuvähki haigestuda ning sõltuvalt sellest suunatakse ta kompuutertomograafilisele uuringule. Pean väga oluliliseks just perearstide ja -õdede rolli, kes oma patsientuuri hästi tunnevad, sest just niimoodi on võimalik saavutada kõrge osalemise määr. See saab omakorda aluseks sellele, et pikemas plaanis õnnestub sõeluuringuga loodetavasti kogu Eestis kopsuvähki suremust vähendada.

Perearstidele ja -õdedele on tehtud patsientide uuringusse kaasamine mugavaks, see ei põhjusta suurt ajakulu. Pealegi on see suur asi, kui saad pakkuda oma patsientidele sõeluuringus osalemist enne teisi, see võib päästa nii mõnegi elu. Meie senine kogemus on näidanud ka, et kompuutertomograafilisel uuringul leitakse ka teisi diagnoosimata haigusi, mis võivad patsiendi tervist silmas pidades olla olulise tähtsusega.

Doktor Tanel Laisaar teab, et kopsuvähki haigestuvad nii suitsetajad kui ka mittesuitsetajad, nii mehed kui ka naised. Foto: Kristjan Teedema

Kas kopsuvähk on siis tõesti valdav terviseprobleem?

Kopsuvähk on üks kõige sagedamini esinevatest vähkidest nii Euroopas, Ameerikas kui ka Eestis. Surma põhjusena on kopsuvähk pahaloomulistest kasvajatest esikohal.

Eestis diagnoositakse igal aastal üle 800 kopsuvähi esmasjuhu aastas, neist suurem osa paraku levinud staadiumis, mil kasvajast tervistumine ei ole enam üldjuhul võimalik. Samas on varases staadiumis avastatud kopsuvähi puhul rakendatav minimaalselt invasiivne kirurgiline ravi, mis paljudel juhtudel tagab kopsuvähist täieliku tervenemise.

Kuidas veel saab kopsuvähki varakult avastada?

See on keeruline, kuna kopsuvähil puuduvad iseloomulikud sümptomid. Seetõttu ongi mõistlik rakendada sõeluuringut. Kopsuvähi sõeluuringu kasutuselevõtmine on teaduslikult põhjendatud ning suurte rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide poolt ka soovitatud. Soovitused toetuvad peamiselt kahele suurele uuringule, millest üks viidi läbi Ameerika Ühendriikides ja teine Euroopas. Mõlemas uuringus õnnestus näidata, et kopsuvähist tingitud suremus langeb, kui kasutada riskigruppi kuuluvatel patsientidel madaladoosilist kompuutertomograafilist uuringut kopsuvähi varajaseks avastamiseks.

Kas siis Eestis on kopsuvähi sõeluuring samuti võimalik?

Eestis toetab kopsuvähi sõeluuringu läbiviimist hiljuti vastu võetud riiklik vähitõrje tegevuskava ning teaduskirjandusele tuginev tervisetehnoloogia hindamise raport «Kopsuvähi sõeluuring Eestis».

2021. aastal viidi kolmes Tartu perearstikeskuses läbi kopsuvähi sõeluuringu teostatavuse uuring, mida mul oli võimalus juhtida. Uuringu kohta saab täpsemalt lugeda projekti koordineerinud Tervise Arengu Instituudi kodulehelt.

Uuringuga testiti eelkõige patsientide sõeluuringusse kaasamise metoodikat ning sõeluuringu läbiviimise protsessi. Erinevalt teiste kasvajate sõeluuringutest ei toimu kopsuvähi sõeluuringusse patsientide kaasamine vaid vanuse alusel. Arvestada tuleb ka muude kopsuvähi riskiteguritega, eelkõige suitsetamisega. Võimalik on kasutada veelgi keerukamat riskihindamise instrumenti.

Mis see järgmine samm on?