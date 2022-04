Triin Pikk: keskkonnahoidlik kultuurikorraldus – kas revolutsioon on võimalik?

Kultuur on rasketel aegadel alati olnud väljapääs ning rahu ja demokraatia edendaja. Kultuuri roll keerulistel aegadel, mil meil on ühiskonnana käsil olulised küsimused turvalisusest kuni kliimakriisini, on hindamatu. Võin kõlada naiivselt, kuid usun endiselt, et kultuur ja kunstid saavad inspireerida ja mõjutada inimeste mõtlemist ning tegutsemist.

Tartu on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ja koos paljude Lõuna-Eesti omavalitsustega on meie eesmärk teha keskkonnahoidlikus kultuurikorralduses revolutsiooni. Veerand Eestit, 20 omavalitsust Lõuna-Eestis, korraldavad ühiselt keskkonnahoidlikke põhimõtteid järgides üritusi ja see on midagi sellist, mida pole varem tehtud.

Ühisel teekonnal 2024. aastasse on maailmas toimunud pöörased muutused. Koroona on jätnud sügava jälje igapäevaellu; Venemaa kallaletung Ukrainale veebruaris muutis maailma pöördumatult ja kultuuripealinna juhtmõte «Ellujäämise kunstid» sai hingekriipiva tähenduse. Euroopa tegeleb ellujäämisega sõna otseses mõttes. Ukraina rahvas võitleb elu eest me kõigi silme all, meie kõigi kodus – Euroopas.

Tartu 2024 väärtused aitavad meid edasi ka muutunud maailmas. Omapära, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus on olulisemad kui kunagi varem. Kultuuri roll on hindamatu uue olukorraga kohanemisel ja aitab katsumustele ühiselt vastu astuda. Kultuur saab olla teenäitaja ja inspireerida teisi valdkondi loovate lahenduste väljatöötamisel.

Sõda ja mure julgeoleku pärast jääb meie ühiskonda veel pikalt mõjutama. Sellest hoolimata peame täie tõsidusega pöörama tähelepanu ka ohule, mis võib tunduda märkamatu, kuid mõjutab üsna pea nii meie kui meie laste elusid. Teadlased hoiatavad kliimamuutuste eest ja kriitilisi muutusi avaldub üha ulatuslikumalt.

Tartu 2024 programm kutsub üles seadma oma tegevuste ökoloogilised tegurid majanduslikest tähtsamaks. Hakkame aina selgemalt mõistma, et suurtel üritustel on suur mõju keskkonnale. Loeb see, kuidas nii esinejad kui ka publik liiguvad, millist energiat tarbitakse või kuidas toitu pakutakse. Uute säästlike lahenduste kasutusele võtmine on järgmiste aastate suur eesmärk.

Keskkonnahoidlikkust võib mõista mitmeti. Mõne jaoks on see täistaimne toit, jalgratta eelistamine autole ja pakendivaba ostlemine, teisele hoolas prügisortimine ja roheenergia tarbimine.

Ühtede ja samade põhimõtete järgimine kultuurivaldkonnas aitab meil teha algust kultuuri keskkonnajalajälje vähendamisega suuremal skaalal. Tartu 2024 koostas Acento ja Tartu linnaga koostöös keskkonnahoidlike ürituste korraldamise juhendi, mida järgivad kõik ametlikku kultuuripealinna programmi kuuluvate ettevõtmiste korraldajad.

Ettevalmistaval teekonnal korraldab Tartu 2024 ürituste sarja Kultuurikompass, mille tänavuse rahvusvahelise foorumi peateema on kliimamuutustest tulenev pakiline vajadus muuta senist kultuurivaldkonna toimimist. Üks keskseid lähtekohti kogu programmis on uskumus, et kultuuriüritused saavad olla teenäitajaks keskkonnahoidlikes muutustes. Iga valdkonna panus kliimamuutuste leevendamisel ja pidurdamisel on ülimalt tähtis. Kultuurisektoris tähendab see nii kultuuripoliitiliste strateegiate ülevaatamist ja täiendamist kui ka igapäevase tegevuse muutmist.

Keskkonnahoiu revolutsioon kultuurikorralduses võib tunduda naiivne unistus, kuid süsteemselt ja koos tegutsemine teeb selle reaalsuseks. Tartu võõrustab Eesti Rahva Muuseumis Euroopa keskkonnahoidliku kultuuri suunanäitajaid. Saame kokku Tartus, Euroopa kultuuripealinnas, ja arutame, kuidas muuta maailma kultuurikorralduse kaudu.