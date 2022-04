Politsei tabas kesklinnas baari seinale Z-tähti sodinud mehe

Menetlusjuhi sõnul pole sellisel moel oma meelsuse väljendamiseks meie avalikus ruumis kohta. «Oma seisukohtade avaldamiseks on olemas mitmeid legaalseid ja tsiviliseeritud võimalusi, kuid baari seinale erinevate sümbolite ja fraaside kritseldamine ei ole selleks kindlasti sobiv viis. Praegusel juhul on sel moel käitudes toime pandud süütegu,» lisas ta.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk nentis, et selliseid juhtumeid on viimasel ajal tulnud lahendada omajagu. «20. aprilli seisuga on üle Eesti registreeritud üle kahesaja vaenuõhutamisega seotud süüteo, valdavalt on tegu just sõjasümbolite ja tähtede sodimisega,» ütles ta.