Vanemuise vanast publikukutsungist võrsus helilogo

Tähelepanelik raadiokuulaja ja telekavaataja, aga samuti suhtlusmeedia jälgija on märganud, et Vanemuise iidamast ja aadamast tuntud publikukutsung on hiljuti võtnud uue helilise kuju. See on seni teatrisaalides kõlanust tunduvalt lühem ja justkui kärsitum.