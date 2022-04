Tudengit hämmastas proovipäeva eest makstud 4 eurot ja 50 senti

Märtsis käis ta proovipäeval kesklinnas pagaripoes Saiapalee Tüümian. Viietunniselt tööpäevalt 4 euro ja 50 sendi ning mõru tundega lahkunud üliõpilane rõhutas alustuseks, et tema eesmärk ei ole ettevõtte peale kaevata. Ka ei soovi ta proovipäevale kutsujalt suuremat tasu välja nõuda. Ta jagas oma kogemust ennekõike selleks, et teised tööotsijad tulevikus pügada ei saaks ning et tööpakkujad teaksid oma kohustusi.