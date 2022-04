Siiri Laidla: vanus on vaid number?

Viimati arstil käies sain suure üllatuse osaliseks. Kuigi hingelt noor, olen paraku sajaprotsendilise töövõimetusega isik. Töötukassalt laekus meeldetuletus, et sügisel tuleb taas hakata oma võimetust tõendama. Selleks ei piisa krooniliste tõbede olemasolust, vaid tuleb ka aktiivsust välja näidata, arste tülitada, analüüse ja röntgeneid teha, veendumaks, et tervis pole paremaks läinud. Sest kui on, muudetakse pensionit või puude raskusastet vähemaks. Kahjuks ei võta arstilkäik valu ära. Ei tee seda ka ajutiseks tarbimiseks mõeldud tabletid.