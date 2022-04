Mart Reiniku kooli võimla saab suvel värskendust

Ööpiku sõnul oli üsna pikka aega võimla remont raha taga kinni ja on hea meel, et linn vajaliku summa siiski leidis. Tänasel linnavalitsuse istungil sai kindlust, et mais algavad ettevalmistustööd Mart Reiniku kooli Riia maantee äärse koolimaja võimla remondiks. Amortiseerunud spordisaali põrand ja seinad saavad uue ilme.