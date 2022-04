Kliimakogu vahetas mõtteid ekspertide ja huvirühmadega

Pühapäeval kuulati erinevate huvirühmade vaateid ning kõne all olid säästva liikuvuse kavandamise printsiibid, hoiakud jalgrattaga ja jalgsi liikumise suhtes, asumiseltside vaated liikuma kutsuva linnaruumi loomisel, liikumise ja ohutuse teemad puuetega inimeste seisukohast ning keskkonnaühenduste seisukohad.

Rohetiigri vabakonna suuna vedajad ja kliimakogude Eestisse toojad Teele Pehk ja Maiu Lauring märkisid, et tartlaste pühendumine oli imetlusväärne. Nad võtsid Tartu esindamist tõsiselt, kuna ettekannete vahepeal toimunud mõtteharjutustest koorus juba hulgaliselt esialgseid ideid ettepanekuteks linnavalitsusele. «Oli tunda ja näha, et tartlased hoolivad sellest, et linnaruumi ja säästvat liikumist puudutavad otsused tehtaks parimale teadmisele tuginevalt ja linnaelanikega üheskoos,» ütles Lauring.