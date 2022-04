Linnulennult võib märgata, et mõne Tartu kesklinna kortermaja katust ehib tume ruudustik, mida linnakeeli nimetatakse päikesepargiks. Magalarajoonide, sealhulgas Annelinna paneelikad on aga seni suuremalt jaolt kiirepüüdjatest paljad. Elektrilevi juht Mihkel Härm leidis, et needki tuleks lähiajal elektrit tootma panna.