Sadamaraudtee koridori ilmusid kollased vöötrajad

Mitmel liiklejal tekkis küsimus, et miks on need ülekäigurajad kollaste, mitte harjumuspäraselt valgete vöötidega. Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis selgitas, et kollane värv näitab seda, et tegu on ajutise lahendusega. «Praegu otsime neile ristumiskohtadele paremat lahendust, kuid et ei ole veel teada, milline see olla võiks, ei oska öelda, kauaks ajutine lahendus sinna jääb,» ütles Nelis.