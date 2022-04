Tõrksa teeseldud taltumine

Vanemuise uus lavastus «Tõrksa taltsutus» on Priit Strandbergi tõsiseltvõetav suure lava lavastaja­debüüt. Lugu, mille keskmes on äkiline ja allumatu Katharina, on järeleandmisi tegemata püüdlikult detailideni viimistletud. Lopsakad rollisooritused päästavad selles lavastuses nii mõnegi Shakespeare’i stseeni.