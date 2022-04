Kavandatav remont paneks lapsed aastaks mööda valda rändama

Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post rääkis, et lisaks klasside ja muude ruumide põhjalikule remondile on kavas kooli aula ümber ehitada kaheosaliseks loenguruumiks.

Elva gümnaasium on üks suurimaid Lõuna-Eesti koole väljaspool Tartut, seal õpib nüüd ligi 900 õpilast. Suvel on kavas remonti alustada kooli kolmanda ja neljanda õppeastme majas. Et aasta kestva rekonstrueerimise ajal koolimajas õppida ei saa, tuleb õpilastel minna teiste lähedal asuvate koolide manu.