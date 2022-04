Kalevipoega ja Oskar Lutsu valgustavad varsti uued lambid

Abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et eelmisel aastal korrastati pargi trepid ning alustati valgustuse rekonstrueerimist. «Tänavu uuendatakse lisaks valgustustööde lõpetamisele kõnniteed ja võetakse ette mitmeid elurikkuse suurendamisega seotud tegevusi,» lisas ta.

Vabaduse puiestikus asendatakse olemasolevad valgustid uutega, mille valgusallikateks on keskkonnasäästlikud värvustemperatuuri muutvad leedlambid, need annavad öösel pimedaimal ajal soojemat ja muidu külmemat valgust.

Tartu tänavavalgustuse peaspetsialist Andrus Reinmann selgitas, et kirjeldatud lahendus on eelkõige kasulik loodusele, nii taimestikule kui ka lindudele ja loomadele. «Kindlasti peaks see olema sobilik ka parki külastavatele inimestele, kelle meeleolu võiks valgusvärvus vastavalt pargi kasutamise otstarbele mõjutada, loodetavasti positiivselt,» sünas Reinmann.