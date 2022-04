Siimon Talviste: ahiküte on endiselt soodsaim kütteliik

Juba siis tunti ka külgmise põlemisõhuga varustatud kollet, mida tänapäeval innovatsiooni sildi all esitletakse. Kõik uus on ammu unustatud vana.

Olen mitmete tolle aja ahjude lammutuse käigus lõõristikku uurinud ning imestanud mõõtmete kattuvuse üle moodsa ahjuteooriaga võrreldes. Kuid kuna füüsikaseadused on jäänud samaks, ei ole ka imestada, et suuresti on tänapäeval jõutud samadele järeldustele. Erineb lihtsalt metoodika: kui vanasti saavutati kõrge tase katse ja eksituse meetodil, siis moodne ahjuteooria tugineb teadusele.