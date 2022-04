Hiljaaegu oli New York Timesis lugu sellest, et suurlinna kõigi viie linnaosa juhid tegid vastvalitud linnapeale Eric Adamsile, kes just määras ametisse ka eraldi avalike rohealade abilinnapea, ettepaneku algatada 2030. aastaks uus miljoni puu istutamise projekt. Eelmine samasugune projekt lõpetati edukalt kahe eelmise linnapea ametisoleku ajal.