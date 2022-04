Indrek Sirk: kiiruspiirangust teadmata ei saa seda täita

Eesti liiklusõiguses on oluline erinevus võrreldes teiste riikide ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Üldpõhimõttena lõpetab ristmik kiirust piirava liiklusmärgi mõjupiirkonna, kuid Eestis on majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud, et asulavälisel teel ristmik sellise kiirust piirava märgi mõju ei lõpeta. See on toonud kaasa inimeste karistamist, eriti ebaõiglane on see välisriigis juhiloa saanute suhtes. Üldiselt on suurematel teedel siiski dubleerivad märgid pärast ristmikku olemas.